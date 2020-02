Coronavirus, Signorini nella casa per informare i concorrenti dell'epidemia. Il video

Fuori programma per il Grande Fratello VIP. Il conduttore Alfonso Signorini infatti, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo Coronavirus in Italia, ha deciso di entrare nella Casa di Cinecittà per informare i concorrenti del reality show di quanto sta accadendo nel nostro paese e nel mondo.

Signorini è entrato poco prima della diretta, insieme al dottore Alessandro D'Avino, ed ha mostrato ai gieffini un video tratto dal TG5 in cui si parlava dello scoppio dell'epidemia in Cina. "Ragazzi vi voglio informare di una cosa che sta succedendo nel nostro paese ed è doveroso che voi la sappiate. Partiamo da lontano: in Cina viene trovato un virus, si chiama il coronavirus, un virus per il quale noi esseri umani non abbiamo gli anticorpi e non c'è ancora un vaccino" ha detto. D'Avino ha quindi provveduto a specificare che "in Europa abbiamo più casi delle altre nazioni", a causa dei maggiori controlli effettuati dalle autorità italiane.

Il presentatore ha quindi affermato che "è una cosa che va al di là del gioco, è la realtà" ed ha promesso a tutti che la produzione provvederà ad aggiornarli periodicamente sull'evoluzione. In particolare, ha voluto ribadire che tutti i cari dei concorrenti non sono in pericolo, in particolar modo il figlio di Fabio Testi che vive a Shanghai. Il video completo è disponibile sul sito del TGCom.

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia che il GF Vip 2020 andrà in onda fino alla fine di aprile.