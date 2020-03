Coronavirus, sospeso I Soliti Ignoti. Stesso destino anche per L'Eredità?

Dopo la sospensione di Porta a Porta, che ha scatenato non poche polemiche, un altro programma RAI viene sospeso "causa Coronavirus", in ottemperanza al dcpm firmato ieri sera dal presidente Conte. La Rai ha infatti annunciato la sospensione de I Soliti Ignoti, lo show condotto da Amadeus in onda in prime time.

Dopo la messa in onda a porte chiuse delle scorse settimane, la Rai ha interrotto le registrazioni delle puntate a causa delle nuove restrizioni messe in campo dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus in tutta Italia. Al momento nella programmazione ufficiale della TV di Stato resta confermata la messa in onda de I Soliti Ignoti, ma secondo molti nelle prossime settimane potrebbero andare in onda le repliche delle passate edizioni.

Fanpage sostiene che un provvedimento analogo potrebbe riguardare anche L'Eredità, visto che sono ormai poche le puntate registrate che possono essere mandate in onda nei prossimi giorni. Anche in questo caso appare praticamente certa la sospensione delle attività di registrazione, ma al momento da parte della Rai non è arrivata alcuna comunicazione in merito. Non è escluso che le prossime puntate vengano registrate solo con protagonisti provenienti da Roma.

Qualche giorno fa è arrivata anche la sospensione de Le Iene.