Coronavirus, stop anche per Uomini e Donne dal 23 Marzo

Alla lunga lista di programmi Mediaset e Rai che sono costretti a chiudere momentaneamente i battenti a causa del Coronavirus, si aggiunge anche Uomini e Donne. La notizia era nell’aria da tempo, ed i rumor trapelati in precedenza avevano assunto sempre più contorni realistici dopo le comunicazioni di ieri su GF Vip, Striscia la Notizia ed Amici.

Qualche ora fa, infatti, la televisione di Berlusconi, ha confermato che a partire dal prossimo 23 Marzo il programma di Maria De Filippi non andrà in onda fin quando non sarà superata l’epidemia da Coronavirus in Italia.

La situazione attuale, spiegano da Mediaset, non consente di effettuare nuove registrazioni. Uomini e Donne già da qualche giorno andava in onda a “ranghi ridotti”, senza pubblico e con meno persone in studio. Ai concorrenti era anche chiesto di mantenere la distanza interpersonale di un metro in base a quanto stabilito dalle norme di sicurezza del dpcm del Governo.

Dal 16 al 20 marzo andranno in onda le ultime registrazioni della trasmissione, dopo di che Mediaset trasmetterà una serie di film come Secret Milionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher e Disegno D’Amore.

Qualche giorno fa anche la Rai aveva fatto dietrofont ed ha annunciato la cancellazione di Ballando con le Stelle.