Coronavirus, da The Office a La Tata: le migliori reunion in quarantena

Un aspetto positivo di questo periodo di quarantena è sicuramente l'aver innestato un po' in tutti una rinnovata voglia di mantenersi in contatto con le persone care, magari anche quelle con cui non ci si vedeva da un po': effetto che ha colpito anche i protagonisti di alcuni show molto amati, come The Office o La Tata.

Già, perché in questi giorni i fan di alcune storiche serie TV o saghe cinematografiche hanno avuto modo di assistere alle reunion tramite Zoom, Skype e simili dei protagonisti dei loro show più amati. In molti, ad esempio, hanno seguito l'incontro tra John Krasinski e Steve Carell per i 15 anni di The Office, serie che grazie ad Amazon Prime Video sta conoscendo una seconda giovinezza.

Lo stesso John Krasinski, inoltre, è stato fautore di un'altra reunion: grazie a lui e a sua moglie Emily Blunt, infatti, una piccola fan ha potuto assistere in diretta ad un live dell'intero cast di Hamilton, il musical scritto da Lin-Manuel Miranda (presente anche lui in live, ovviamente).

Si sono spinti ancora oltre invece Fran Drescher e i suoi colleghi, che hanno pensato bene di inscenare tramite Zoom una riproposizione live del primo episodio de La Tata, per la gioia di tutti coloro che mai hanno dimenticato la serie che andò in onda tra il 1993 e il 1999.

Per quanto riguarda il grande schermo, invece, ad esultare sono stati i fan del maghetto più famoso del mondo: due amatissimi attori del cast di Harry Potter hanno infatti dato vita a una videochiamata in sostegno della Croce Rossa britannica.

La sensazione, dunque, è che non sia finita qui: a quale reunion vi piacerebbe assistere durante (o anche dopo, perché no) questa quarantena? Fatecelo sapere nei commenti!