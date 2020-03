Coronavirus, il tutorial di Barbara Palombelli per costruire una mascherina in casa

Già da qualche settimana le mascherine protettive per il viso ed i gel disinfettanti sono praticamente introvabili in tutta Italia, a causa dell'emergenza di Coronavirus che sta interessando il nostro paese. Durante la puntata di ieri di Stasera Italia, Barbara Palombelli ha mostrato come realizzare una mascherina fatta in casa.

Come si può vedere nel video pubblicato a questo indirizzo, la presentatrice spiega passo passo come creare la mascherina. Attenzione però: è necessario che la carta sia assolutamente impermeabile, ecco perchè la scelta è andata sulla carta forno. Per fissarla basta prendere due elastici da fissare con una spillatrice agli estremi e che consentono di indossarla liberamente agganciandola sulle orecchie.

Si tratta, secondo la Palombelli, di un "metodo economico e sicuro" che può sostituire quella chirurgica e non quelle FPP3, che sono quelle indossate dagli operatori sanitari in prima linea in questi giorni. La presentatrice ha osservato che il costo stimato è di "dieci centesimi", ma sui social network non tutti hanno accolto favorevolmente il tutorial.

L'accoglienza però sembra essere diversa rispetto a quella suscitata dal tutorial di Barbara D'Urso su come lavare correttamente le mani, andato in onda qualche settimana fa durante Pomeriggio Live.

Nella serata di ieri Michele Cucuzza ha informato i concorrenti del GF Vip.