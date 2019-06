Corporate rinnovato per una terza e ultima stagione da Comedy Central

Comedy Central ha ufficialmente aggiunto una terza stagione di Corporate al suo palinsesto del prossimo anno. Quella che sarà difatti l'ultima stagione dello show andrà in onda nel 2020, e come potete vedere nel video del rinnovo, l'annuncio è arrivato... direttamente via mail!

*DIN* C'è posta per voi. Mittente: Matt.



"A tutti gli interessati: siete avvisati del fatto che Corporate è stato ufficialmente rinnovato per una terza stagione. Per cortesia, condividete con chi non ne è ancora a conoscenza. Grazie!"



Matt, Jake e gli altri dipendenti della Hampton DeVille sono pronti per tornare a lavoro.

La satira e il cinismo della serie creata da Pat Bishop, Matt Ingrebetson e Jake Weisman tornerà dunque a farci compagnia e a combattere al nostro fianco l'ingiustizia, l'ipocrisia, la frustrazione e la banalità della società odierna.

Nel cast della serie, oltre agli stessi Weisman e Ingrebetson, Lance Reddick, Aparna Nancherla, Adam Lustick e Anne Dudek.



Tra le nuove proposte del network, invece, il late-night show con David Spade, "Lights Out With David Spade", che andrà in onda dal 29 Luglio 2019 e, oltre a sketch e servizi di varia natura, vedrà Spade interagire con diverse celebrities ospiti del programma.