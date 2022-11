Corto Maltese, Frank Miller al lavoro su una serie per Studiocanal!

Frank Miller non è nuovo al mondo del cinema e della serialità televisiva: il celebre fumettista è già stato visto all'opera nel corso degli anni con film come Sin City e The Spirit dietro la macchina da presa, operando più volte anche come sceneggiatore. Quale scelta migliore, dunque, per una serie su Corto Maltese?

Dopo aver annunciato quest'anno l'apertura di una sua casa editrice, Miller si è infatti messo a disposizione di Studiocanal per produrre e scrivere una serie dedicata proprio al celebre personaggio partorito dal genio di Hugo Pratt: "Scoprii per la prima volta Corto Maltese leggendo i volumi a Forbidden Planet a New York da giovane. Poi, viaggiando, studiai e scoprii un'edizione in un’edicola di Roma. La copertina era così espressiva e audace che sembrava saltare fuori dalla carta. Mi sbalordì. Era piena di magia e avventure romantiche. [...] Sono un fan di Corto Maltese da allora. Si tratta del viaggio dell’eroe nella sua forma più classica, e non potrei sentirmi più onorato di contribuire a portare in questa serie il romanticismo, l'eroismo e il misticismo dell'opera di Pratt" sono state le parole di Miller.

Ad intervenire è stata anche Patrizia Zanotti, collaboratrice di Hugo Pratt: "Pratt disse, per bocca di un suo personaggio, che nulla di ciò che è stato scritto non può essere riscritto. Credo che nessuno possa interpretare l'impulso creativo di questa frase meglio di Frank Miller". La serie sarà composta da 6 episodi da un'ora, ma ancora nulla ci è dato sapere sulla possibile finestra di lancio. Noi, comunque, vigileremo in attesa di novità.