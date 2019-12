Ecco cos'è l'arma impugnata da Moff Gideon in The Mandalorian

Come i fan della saga ricorderanno, The Mandalorian non è il primo tentativo di declinare Star Wars nella forma di serial televisivo: già in passato, infatti, serie animate come Star Wars: The Clone Wars avevano ottenuto un buon riscontro di critica e pubblico.

Proprio da questa è tratto un elemento che abbiamo potuto vedere nell'ultimo episodio di The Mandalorian: si tratta della particolare spada laser che vediamo impugnare a Moff Gideon nel tentativo di salvarsi.

La spada in questione, immediatamente riconosciuta dallo zoccolo duro dei fan, è la Darksaber: spada laser unica nel suo genere, completamente nera, ricurva e circondata da un'aura bianca, è un'antica arma mandaloriana che già abbiamo potuto conoscere in Star Wars: The Clone Wars, quando il suo possessore era Pre Vizsla (a cui prestava la voce, neanche a dirlo, proprio il creatore di The Mandalorian Jon Favreau); la Darksaber fu poi nuovamente utilizzata in Star Wars Rebels da Sabine Wren prima e Bo Katan dopo.

Nell'ultimo episodio di questa prima stagione dello show, comunque, abbiamo finalmente potuto guardare in volto il protagonista di The Mandalorian. Il season finale della serie con Pedro Pascal ha però riservato ai suoi fan anche momenti davanti ai quali versare più di una lacrima: impossibile, ad esempio, restare indifferenti davanti al sacrificio di uno dei protagonisti di The Mandalorian.