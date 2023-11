Cos'è il disclaimer Marvel Spotlight e perché verrà introdotto con Echo?

Il Marvel Cinematic Universe è ormai un colosso con il quale è difficile confrontarsi, da spettatore, se c'è da partire da zero: il pensiero comune (più che giustificato) è che sia impossibile avvicinarsi ad un nuovo prodotto del franchise senza l'adeguata preparazione, ma le cose potrebbero essere destinate a cambiare a partire da Echo.

La serie incentrata sul personaggio già visto in Hawkeye sarà infatti la prima ad essere contrassegnata su Disney+ dal banner Marvel Spotlight: ma cosa significa? La spiegazione è semplice ed è proprio quella nella quale speravano un bel po' di potenziali nuovi fan: il marchio di cui sopra verrà infatti apposto su quei prodotti per la cui visione non sarà necessario aver visto i precedenti film o serie del Marvel Cinematic Universe.

Echo, come confermato dalla regista Sydney Freeland, sarà infatti pensata proprio per essere un prodotto il più possibile indipendente dal resto del franchise: una decisione figlia, probabilmente, anche delle tante critiche ricevute ultimamente dagli Studios, accusati da molte parti di aver ormai accantonato la qualità in favore di una produzione in serie che punterebbe soltanto al mandare avanti la storyline generale. Cosa ne dite? Potrebbe essere un passo avanti verso il ritorno ai vecchi fasti? Diteci la vostra nei commenti!