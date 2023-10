Che cos'è Invincible? Scoprite la serie tv Prime Video di cui stanno parlando tutti

Che cos'è Invincible? Se navigando tra le pagine e i canali di Everyeye vi siete imbattuti nel trailer ufficiale di Invincible 2 appena pubblicato da Prime Video e siete rimasti incuriositi dalla serie, allora questo è l'articolo giusto per voi.

Basato sull'omonimo fumetto di Image Comics creata dal papà di The Walking Dead Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la serie animata segue il diciassettenne Mark Grayson e la sua trasformazione in un supereroe: Mark è infatti il figlio di Omni-Man, il il supereroe più potente del pianeta, e una volta sperimentata l'attivazione dei suoi poteri, il ragazzo è finalmente pronto ad abbracciare la sua eredità. Durante questa nuova fase della sua vita, Mark si ritrova diviso tra le sue normali attività da adolescente normale e i nuovi doveri da supereroe, ma ben presto il nuovo status quo cambierà nuovamente quando - dopo essere entrato a far parte di un team di eroi - il protagonista verrà a sapere che suo padre potrebbe non essere l'eroe che tutti credono.

Invincible vede protagonisti Steven Yeun, Sandra Oh e J. K. Simmons nei panni della famiglia Grayson, col resto del cast che include anche Seth Rogen, Gillian Jacobs, Zazie Beetz , Mark Hamill e Walton Goggins, tra gli altri. Dopo la sua uscita, la serie ha ricevuto ampi consensi da parte della critica e del pubblico, con elogi per l'animazione, le sequenze d'azione, la storia, la scrittura, la recitazione vocale, il peso emotivo delle vicenda e la fedeltà ai fumetti originali: oltre ai primi otto episodi della prima stagione, su Prime Video è disponibile anche lo speciale prequel Invincible: Atom Eve, dedicato all'omonimo personaggio, con la serie già rinnovata da Prime Video per una terza stagione.

Invincible 2 sarà composta da altri 8 episodi, che arriveranno su Prime Video in due parti: i primi quattro episodi debutteranno dal 3 novembre, mentre i successivi quattro saranno distribuiti nel corso del 2024. Il fumetto originale, che ha iniziato la pubblicazione il 22 gennaio 2003 e si è concluso il 14 febbraio 2018, è composto da ben 144 numeri, il che offre a Prime Video la possibilità di portare avanti la serie animata per tantissimi anni ancora.



Come se non bastasse, il franchise si espanderà con un film live-action di Invincible attualmente in programma.