Cos'è adesso Loki? Il punto dopo il finale di Loki 2

Evolversi è essenziale, anche per una divinità: essere per sempre confinato nel ruolo di Dio dell'Inganno può andar stretto a un certo punto, ed ecco quindi che Loki si prepara, dopo una maturazione importante avvenuta nel corso delle due stagioni della sua serie TV, a ricoprire un nuovo, cruciale ruolo per il Marvel Cinematic Universe.

Il finale della seconda stagione di Loki si pone ad oggi come uno dei momenti più sconvolgenti dell'MCU post-Avengers: Endgame, con i nuovi poteri del personaggio di Tom Hiddleston che sembrano effettivamente poter cambiare le carte in tavola e riscrivere la storia del Multiverso (offrendo, se vogliamo, anche una comoda scappatoia a Marvel nel caso in cui si decidesse di cambiare rotta).

Loki, ad oggi, è infatti probabilmente un essere più potente dello stesso Colui-Che-Rimane: potendo controllare a piacimento i salti temporali senza la necessità di una navicella, ed avendo di fatto salvato tutte le linee temporali senza il Telaio (del quale Kang era in un certo senso schiavo), il nostro figlio di Odino è ora come ora una sorta di vero e proprio custode del Multiverso.

Difficile prevedere in che modo Loki sfrutterà la sua nuova posizione, e cosa implicherà ciò ai fini della trama: certo è che gli sviluppi sono potenzialmente enormemente interessanti, e a Marvel sta a questo punto la responsabilità di sfruttare la cosa a dovere! Gli Studios ne saranno capaci? Staremo a vedere!