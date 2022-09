Che cos'è Numenor? Scopriamo la località più suggestiva de Gli anelli del potere

Dopo aver visto il trailer segreto del quinto episodio de Gli anelli del potere, facciamo un passo indietro e andiamo alla scoperta della storia di Numenor, una delle località più suggestive della serie tv de Il signore degli anelli realizzata da Prime Video.

Per chi non lo sapesse, nella mitologia di JRR Tolkien Númenor è uno dei continenti di Arda, il mondo all'interno del quale si svolgono le avventure de Gli anelli del potere, Lo Hobbit e Il signore degli anelli, ed è rappresentato come una grande isola nel mare di Belegaer, posta a metà strada fra la Terra di Mezzo e Valinor: Numenor venne creata dai Valar, gli esseri supremi creati dal Dio Eru Ilúvatar, per ricompensare la razza degli uomini dopo che questi combatterono contro il Signore Oscuro Morgoth nella Guerra d'Ira.

Da allora gli uomini vennero chiamati Numenoreani e furono benedetti dai Valar con doni preziosissimi, come una grande saggezza e soprattutto una vita molto più lunga di quella dei normali esseri umani che vivevano sulla Terra di Mezzo. L'isola di Numenor, vista dall'alto, ha una forma di stella marina e dagli studiosi di Tolkien è spesso associata alla versione del Signore degli Anelli del mito di Atlantide: questo perché, nella Seconda Era, a causa dell'arroganza dei Numenoriani, che vennero prima mal consigliati e poi corrotti da Sauron, Numenor venne distrutta dagli stessi Valar, che la fecero sprofondare nel mare per punire gli umani, in quanto insoddisfatti del loro comportamento (a questo proposito, scoprite perché è un brutto presagio che l albero di Numenor perda le foglie).

Dopo la distribuzione del continente, comunque, la razza umana di Númenor avrebbe generato quella dei Dúnedain, fondatori dei regni di Arnor e di Gondor. Se volete, recuperate anche la mappa della Terra di Mezzo nella Seconda Era e scoprite quali sono le differenze geografiche tra Gli anelli del potere e Il signore degli anelli.

Gli anelli del potere torna ogni venerdì in esclusiva su Prime Video.