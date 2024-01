Cos'è successo tra Bella Ramsey e Ariana DeBose? Spiegazione del diss virale

No, non c'è stato alcun litigio tra Ariana DeBose e Bella Ramsey dopo il momento dei Critics Choice Awards che le ha viste protagoniste e che è diventato immediatamente virale sul web. DeBose e Ramsey sono state avvistate mentre si abbracciavano durante la cerimonia di premiazione degli Emmy 2024, un giorno dopo il presunto incidente tra le due.

Nella notte che ha visto il trionfo di Succession e The Bear, c'è stato anche un altro tipo di trionfo, ovvero quello dell'amicizia tra Ariana DeBose e Bella Ramsey, di cui inizialmente era cominciata a circolare una brutta voce che le voleva ai ferri corti dopo quanto avvenuto sul palco dei Critics' Choice 2024.

L'episodio in questione ha fatto il giro dei social media domenica sera, ed è avvenuto quando Ramsey e Anthony Ramos sono saliti sul palco per presentare la categoria Miglior canzone. Ramsey ha iniziato a leggere il teleprompter, dicendo che le canzoni nominate nella categoria erano "interpretate da alcune delle voci più famose dell'industria musicale". Ramos ha quindi nominato Billie Eilish, Lenny Kravitz e Dua Lipa.

La battuta che non è piaciuta a molti è stata quella in cui Ramsey ha letto la frase che accomunava DeBose a un gruppo di "attori che pensano di essere anche cantanti", che comprendeva anche Jack Black e Ryan Gosling.

Dato che DeBose è una cantante e attrice affermata, nominata ai Tony e vincitrice di un Oscar, la battuta non è stata particolarmente apprezzata. La DeBose ha vinto un Oscar per il ruolo di Anita nell'adattamento cinematografico del musical West Side Story di Steven Spielberg del 2021.

Dopo il siparietto, la DeBose ha reagito sui social media all'affronto e ha postato: "No, non l'ho trovato divertente. Lol".

Ramsey non ha scritto la battuta in questione ma l'ha solo letta sul piccolo schermo davanti, ma molti sui social media non sono stati troppo gentili con la star di The Last of Us. L'abbraccio tra Ramsey e DeBose significa che le cose tra le due vanno bene, come si può vedere anche nelle immagini dell'abbraccio tra le attrici postate sui social.