Cos'è successo a Haley dopo la fine di Modern Family? Parla l'attrice!

Sarah Hyland, la Haley di Modern Family ha parlato della possibilità di un suo ritorno nel ruolo in eventuali spin off o revival dell’apprezzatissima sitcom spiegando quali siano le sue idee a proposito del futuro del personaggio dopo la fine della narrazione presentata nel corso delle 11 stagioni e dei 250 episodi della serie originale.

Dopo aver condiviso una lista dei 5 migliori episodi di Modern Family, torniamo ad occuparci dell’amato show ABC per riportare le parole, rilasciate nel corso di un’intervista con Variety, dall’attrice nata a New York.

Interrogata sul suo desiderio di tornare a recitare nella parte, la Hyland ha lasciato aperta la porta: “Credo che questa sia una domanda per i pezzi grossi. Non direi di no e non direi subito di sì. Avrei bisogno di maggiori dettagli”.

L’attrice ha quindi spiegato come vorrebbe si evolvesse l’arco narrativo di Haley, personaggio che ha interpretato per gran parte della sua carriera: “Voglio sapere dove sarebbe Haley dal punto di vista creativo. Penso che se ci fosse una Reunion di qualsiasi tipo, mi piacerebbe vedere Haley avere successo nel suo lavoro, perché penso sia qualcosa che non siamo riusciti a portare a termine con lei. Era molto, molto laboriosa e creativa, e mi manca quella parte di lei”.

Ancora nessun progetto relativo a un proseguimento di qualsiasi tipo della serie è stato in qualche modo anticipato, e, in attesa di scoprire se i fan potranno godere in qualche modo dell’atteso di ritorno, vi lasciamo alla nostra recensione dell’undicesima stagione di Modern Family.

