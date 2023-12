Cos'è successo nella prima stagione di What If? Il recap in vista dei nuovi episodi

E' diventata quasi una tradizione per i Marvel Studios fare un "regalo di Natale" ai fan. Quest'anno questo compito lo ha avuto What If 2. La prima stagione suscitò clamore in particolare per la sua animazione e il modo, totalmente originale in cui raccontava il multiverso. Ma cosa è realmente successo?

La prima stagione di What If conquistò il riconoscimento di miglior serie animata ai Critics Choice Awards e, la seconda stagione ovviamente punta a fare lo stesso. La serie, fin da subito, si è dimostrata quasi un "universo" a parte rispetto ai film dove gli spettatori, guidati dall'Osservatore, venivano trasportati in un meraviglioso viaggio in multiversi differenti nel quale vedevano personaggi storicamente conosciuti in un certo modo, trasformarsi in qualcosa di nuovo e mai visto prima. Oltre a raccontarci varie versioni di eroi e villain però la serie ha portato avanti anche una trama che coinvolgeva tutti i personaggi.

Tutti le varie versioni, infatti, arrivavano ad unirsi per creare una nuova squadra multiversale capace di combattere contro un Ultron entrato in possesso delle gemme dell'Infinito e diventando quasi imbattibile. Dopo aver distrutto la maggior parte dell'umanità e aver conquistato con molta facilità l'intero universo diventa talmente potente da notare anche l'Osservatore, attaccarlo e cercare di diffondere il suo volere. Solo grazie ad una AI creata da Zola, gli eroi riusciranno a trovare la fine della loro battaglia.

Il nuovo teaser post di What If 2 porta in un universo Christmasverse della Marvel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!