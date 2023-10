Cos'è il time-slipping? Ecco di quale problema soffre Loki nella seconda stagione

Il tempo è sempre stato l'elemento centrale in Loki e questo, ovviamente, è stato confermato anche nella seconda stagione. Nel corso del primo episodio viene mostrata una condizione di cui sarà vittima il personaggio all'interno degli episodi che percorreranno tutta la stagione.

Il time-slipping è una novità rispetto a ciò che si era visto negli episodi passati. Mentre Loki ha esaltato i fan con un easter egg sugli X-Men è riuscito ad avviare anche una spiegazione riguardo a questa condizione di cui è vittima Loki già nel primo episodio. La patologia non è solo strana a vedersi ma sembra essere molto dolorosa anche dal punto di vista fisico portando ad uno smateriamento e ricomposizione di Loki, dopo quello che sembra essere un velocissimo e imprevedibile salto nel tempo.

Questo può essere definito come un vero e proprio salto nel tempo immediato. O.B, all'interno del primo episodio spiega quanto, effettivamente, la situazione di Loki sia molto più grave del previsto e che, con il passare del tempo, possa avvicinarlo sempre di più ad una morte lenta e dolorosa. Secondo O.B, lo slittamento temporale è possibile solo se il soggetto si trova in una linea temporale ma, tecnicamente, trovandosi all'interno della TVA, una realtà al di fuori del tempo e dello spazio, Loki non dovrebbe essere in grado di essere vittima di questo problema. L'unico obiettivo ora sembra capire il perchè di questo problema.

