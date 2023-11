Che cos'è Yggdrasil? Spiegazione dell'Albero del Mondo tra mitologia e Marvel Universe

Che cos'è Yggdrasil? Dopo la spiegazione del finale di Loki 2, vi parliamo del famoso Albero del Mondo così com'è immaginato nella mitologia norrena e come è stato reinventato nel Marvel Cinematic Universe.

In breve, Yggdrasil è il modo in cui la mitologia norrena della Marvel spiega come i Nove Regni lavorano insieme, collegando sia la vita che la morte. Thor: The Dark World ha confermato che i nove regni sono essenzialmente impilati uno sopra l'altro nello spazio-tempo, come i rami di un albero che vanno su o giù. I nove regni della mitologia norrena sono:

Asgard (casa degli dei) – come visto in Thor, Thor: The Dark World, Avengers: Endgame e altri titoli

(casa degli dei) – come visto in Thor, Thor: The Dark World, Avengers: Endgame e altri titoli Midgard (Terra) – Come visto in... ogni film del MCU

(Terra) – Come visto in... ogni film del MCU Jotunheim (casa dei giganti del gelo) – Come visto in Thor

(casa dei giganti del gelo) – Come visto in Thor Svartalfheim (casa degli elfi oscuri) – Come visto in Thor: The Dark World

(casa degli elfi oscuri) – Come visto in Thor: The Dark World Vanaheim (casa dei Vanir) – Come visto in Thor: The Dark World

(casa dei Vanir) – Come visto in Thor: The Dark World Nidavellir (casa dei Nani) – Come visto in Avengers: Infinity War

(casa dei Nani) – Come visto in Avengers: Infinity War Niflheim – ancora non visitato nel MCU

– ancora non visitato nel MCU Muspelheim (casa di Surtur e dei demoni del fuoco) - Come visto in Thor: Ragnarok

(casa di Surtur e dei demoni del fuoco) - Come visto in Thor: Ragnarok Alfheim (casa degli Elfi della Luce) – ancora non visitato nel MCU

La mitologia norrena parla dei nove regni (che nel MCU sono stati immaginati essenzialmente come dei veri e propri pianeti sparsi per l'universo) ma la stagione 2 di Loki fa un ulteriore passo avanti e ricontestualizza Yggdrasil nell'MCU in modo sostanziale: nel Marvel Cinematic Universe, anzi nel Multiverso Marvel, l'Albero dei Mondi è un vero e proprio Albero del Multiverso, con le infinite linee temporali e realtà parallele del Multiverso che compongono i suoi rami e Loki trasformato in un vero e proprio Dio delle storie che ora risiede al centro di Yggdrasil.

Considerato però che il MCU 616 ha il proprio Yggdrasil, una struttura di allineamento per i nove regni, è lecito pensare che ogni altra realtà alternativa abbia il proprio Albero del Mondo, ma a sua volta ogni Albero del Mondo del Multiverso è contenuto all'interno dell'Yggdrasil del Multiverso creato da Loki: in sostanza, d'ora in avanti bisognerà pensare al Multiverso come le varie stanze del palazzo di Loki, e a Loki come una sorta di Kevin Feige libero di vagare tra le varie proprietà Marvel.

