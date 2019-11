Ecco cos'ha fatto Drogon del corpo di Daenerys dopo il finale di Game of Thrones

Andiamo a toccare un tasto particolarmente dolente di un argomento già scomodo di suo, vale a dire il criticatissimo ultimo episodio di Game of Thrones e, nel dettaglio, la scena in cui diciamo addio per sempre a Daenerys e Drogon.

La scena in questione fu tra quelle a sollevare il maggior numero di polemiche per svariate ragioni: la dinamica goffa dell'uccisione della Madre dei Draghi, il comportamento quantomeno bizzarro di Drogon, la sua fuga col cadavere della madre tra le zampe.

Proprio su quest'ultima questione si sono soffermati gli sceneggiatori Benioff e Weiss in compagnia di Emilia Clarke nel commento all'edizione home video di Game of Thrones: all'ex-regina Targaryen preoccupata per le sorti del suo corpo senza vita, gli showrunner hanno infatti risposto che "Drogon non ti mangerà. Non è un gatto. Non hai visto con quanta grazia ti ha preso in braccio?"

Smentita, dunque, la macabra teoria secondo la quale il drago, una volta giunto a destinazione, avrebbe divorato il corpo della sua padrona: la versione ufficiale, a questo punto, è che Drogon abbia condotto i resti della madre a riposare in pace per l'eternità nell'antica Volantis.

Non solo Daenerys, comunque: dal commento di Benioff e Weiss abbiamo anche scoperto chi siederà sul Trono di Spade nei libri di George R. R. Martin, così come quale destino attende Arya dopo la fine di Game of Thrones.