Cos'ha in mente Thrawn dopo il finale di Ahsoka? Parla Dave Filoni

Mentre ci si chiede quale sarà il prossimo progetto di Dave Filoni per la saga di Star Wars, il regista ci rivela qualche particolare sul futuro del Grand'Ammiraglio Thrawn.

In una nuova intervista per Empire Magazine, Dave Filoni ha anticipato qualche dettaglio sul futuro del personaggio: "Il suo fioretto per tutto Rebels è stato Hera. Mettere i due generali l'uno contro l'altro è qualcosa che trovo interessante".

Insomma, da questa dichiarazione pare che Thrawn si troverà di fronte una figura con cui scontrarsi e che potrebbe fargli passare dei guai... "Abbiamo creato il Capitano Pellaeon in The Mandalorian, ed è un personaggio che si affianca a Thrawn, quindi mi piacerebbe vederli insieme", ha poi aggiunto Filoni. Ma di certo, per parlare del futuro di un personaggio, bisogna prima capire chi è.

Dunque: chi è il Grand'Ammiraglio Thrawn? Vorremmo lasciarvi alla nostra notizia che ne parla, ma vi diamo giusto un piccolo assaggio del personaggio. Thrawn è villain di Ahsoka, ed ha mostrato momenti di spietatezza, anche con Darth Vader. Ma vi lasciamo scoprire il resto, per chi non conoscesse il personaggio... Cosa pensate dell'accoppiata Thrawn-Hera e Thrawn-Capitano Pellaeon? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra.