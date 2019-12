Ecco cos'ha portato via Henry Cavill dal set di The Witcher

Non è una novità il fatto che gli attori di grosse produzioni della serialità televisiva siano soliti portar via qualcosa dal set come ricordo del lavoro svolto. The Witcher non fa eccezione: vediamo cos'ha portato via d'interessante il protagonista Henry Cavill.

Pare proprio che la star del DC Extended Universe non abbia considerato la praticità della faccenda: fra tanti oggetti più o meno maneggevoli, infatti, Cavill ha scelto proprio uno di quelli più appariscenti e difficili da trasportare, nonché quello che più fatica gli è costato durante le riprese.

Parliamo, ovviamente, dell'ingombrante costume di Geralt, che Cavill ci tiene a ricordare per le difficoltà nell'indossarlo e per l'imponente mole di trucco: "Non è facile da mettere, e richiedeva due ore di trucco e acconciatura ogni giorno, quindi se ne sta bello tranquillo esposto in casa mia" ha spiegato l'attore. Che dire, sicuramente darà un tocco in più all'arredamento di casa Cavill!

Henry Cavill ha recentemente parlato anche dei terribili pantaloni di pelle indossati per The Witcher, indicandoli come i suoi veri rivali. La performance dell'attore, comunque, è stata apprezzata da fan e critica: anche la showrunner di The Witcher ha elogiato la prova di Cavill nei panni del protagonista della serie Geralt Di Rivia.