Cosa accadrà nella quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina?

La terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è appena approdata su Netflix, ma c'è già chi ha finito il binge-watching e si sta chiedendo cosa potrà mai accadere nei prossimi episodi dello show. Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner della serie, ci dà qualche anticipazione.

L'ottavo episodio della terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina si è concluso con non una, ma ben due Sabrina (Kiernan Shipka) a salvare Greendale e dintorni (Inferno compreso) dall'Apocalisse che sarebbe scaturita da una sconfitta contro i Pagani e la loro divinità.



La Sabrina del futuro, infatti, ha permesso a quella del presente di evitare che amici, famiglia e il resto della congrega venissero eliminati.



Quindi, con mosse e citazioni da Ritorno al Futuro ("Ricordi quel vecchio film che piace tanto a Ambrose, Ritorno al Futuro?" chiede Sabrina a sé stessa, un po' alla Peter Parker di Tom Holland), i viaggi del tempo hanno avuto il loro ruolo nello show targato Netflix. Ma a Sabrina, si sa, in fondo piace complicarsi la vita... Così la giovane strega decide di far rimanere entrambe le versioni di sé stessa nel presente: una tornerà alla "normale" vita da strega adolescente, mentre l'altrà assumerà una volta per tutte il ruolo di Regina degli Inferi.



Tutto sistemato così, no?



"No. Posso dirvi che il paradosso temporale che si crea nel finale avrà delle ramificazioni nella quarta parte, e come al solito con Sabrina, qualcosa che appare così innocente avrà delle conseguenze semplicemente catastrofiche" afferma Aguirre-Sacasa parlando con TV Guide.

Ma ci si può fidare di questa seconda Sabrina? O potrà essere proprio lei, un po' come una sorta di gemella cattiva, il big bad della quarta parte?



"Non posso spoilerare nulla, ma posso dire che c'è un'orgogliosa tradizione nella storia di Sabrina, sia nei fumetti che nella serie con Melissa Joan Hart, che prevede una sua gemella. Quindi diciamo che aggiungeremo del nostro a questa nozione, e lo faremo in modo abbastanza particolare, spero".



Ma che ne sarà di Caleb (Sam Corlett), il Principe degli Inferi? Lo rivedremo mai?



"Yeah! Adoro Sam, l'attore che lo interpreta. Posso anticiparvi che vedremo di più su di lui, e il suo rapporto con Sabrina verrà approfondito parecchio".



Si è parlato di Paradiso, nella terza parte... Riusciremo a visitarlo nella quarta parte?



"Senza dirvi troppo, diciamo che vedremo qualcosina".



Noi non vediamo già l'ora, e voi?