Cosa accadrà in Star Wars: The Clone Wars 7? Rivelati titoli e sinossi dei primi episodi

In una galassia lontana, lontana inizia un nuovo capitolo della millenaria lotta tra Jedi e Sith si avvia alla sua fine... Ma in che modo? Titoli e sinossi dei primi due episodi della settima stagione di Star Wars: The Clone Wars potrebbero darci qualche prezioso indizio.

La fortunata serie animata ha iniziato a raccontarci le vicende che intervallano Star Wars: L'attacco dei Cloni e Star Wars: La vendetta dei Sith nel lontano 2008 per poi interrompersi nel 2014 e adesso, a sei anni di distanza, finalmente vedremo l'epilogo di quest'arco narrativo.

La serie sarà composta di 12 episodi, distribuiti settimanalmente da Disney+ dal prossimo 21 febbraio ed ecco cosa ci attende nei primi due:

Episodio 701 - The Bad Batch: il capitano Rex e Bad Batch devono infiltrarsi in una base nemica su Anaxes.

Episodio 702 - A Distant Echo: Anakin Skywalker, Rex e Bad Batch fanno una terrificante scoperta su Shako Minor.

Dopo tutta quest'attesa i primi episodi si prospettano decisamente adrenalinici e ricchi d'azione. E soprattutto di spade laser!

Solo qualche giorno fa abbiamo dato un primo sguardo a The Clone Wars con il nuovo trailer: peccato solo dover attendere ancora più di un mese per l'arrivo in Italia di Disney+.