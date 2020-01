Cosa aspettarci dalla seconda metà di stagione di The Flash? Lo dice lo showrunner

La prima parte della sesta stagione di The Flash si è conclusa e con essa anche il crossover Crisi sulle Terre Infinite che sancirà la conclusione di Arrow e influenzerà e modificherà il proseguo delle storie di tutte le altre Serie TV che hanno preso parte all'evento.

Perciò, dopo avervi parlato delle anticipazioni sulla nuova puntata post-crisi di The Flash, oggi vogliamo tornare sull'argomento, trattando più nello specifico ciò che ci dovremo aspettare da questa seconda metà di stagione. Ormai sappiamo che la crisi appena conclusa ha avuto delle ripercussioni sui mondi di tutti i supereroi DC, e per tale motivo le storie di ognuno verranno influenzate. In merito lo showrunner di The Flash, Eric Wallace, ha detto: «Quando guarderai il crossover, sentirai quei profondi cambiamenti, soprattutto nel finale. Non qualcosa di piccolo ma un punto di svolta, proprio come lo è stato per il fumetto il finale di "Crisis", portandoci in un mondo completamente diverso.»

Parlando di The Flash in particolare Wallace dice che da cui in poi Barry dovrà prendere il testimone che Arrow gli ha lasciato. Allo stesso tempo però, «Il Team Citizen si metterà nei guai», ha detto. Iris in particolare, e questo già dalla prossima puntata intitolata "Marathon", «verrà coinvolta in un mistero molto profondo che riguarda da vicino ciò che sta accadendo intorno ai nostri cattivi.».

Infatti avevamo già visto come nella prima parte di stagione fossero comparsi metaumani mandati per uccidere i nostri protagonisti, come, ad esempio, la cugina di Allegra: Ultraviolet. Perciò sembrerebbe proprio che dietro tutto ci sia una oscura organizzazione contro la quale Iris si scontrerà, venendo coinvolta al tal punto che la sua stessa vita sarà in pericolo.

Voi cosa ne pensate del plot di questa seconda parte di stagione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.