Cosa aspettarsi da un nuovo crossover dell'Arrowverse? Ecco le parole dello showrunner

Crisi sulle Terre Infinite, il grande crossover che ha coinvolto la maggior parte degli eroi dell'Arrowverse, si è concluso pochi giorni fa, ma lo showrunner Marc Guggenheim ha già dichiarato di avere qualche idea per i crossover futuri.

Il finale di Crisi sulle Terre Infinite ha suscitato molte emozioni nei confronti di fan, come dimostrano le reazioni al sacrificio di un eroe, così come il delirio dopo la conclusione della Crisi. Un grande evento come questo, però, che intreccia le storyline di diversi personaggi appartenenti a diverse serie televisive, non è facile da riproporre nel breve periodo.

A parlare degli eventuali progetti futuri ci ha pensato direttamente Guggenheim attraverso un'intervista rilasciata al portale TVLine. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

"Vorrei dire di avere 'idee per idee' che ho fatto sapere a Mark Pedowitz (CEO di The CW) e Greg Berlanti (produttore esecutivo)" il produttore showrunner ha poi aggiunto "Proprio l'altro giorno ho fatto sapere via e-mail a Mark che dobbiamo riunirci in una stanza e parlare di questo. Generalmente ci riuniamo per decidere cosa è andato bene o male, cosa abbiamo imparato. C'è sempre qualcosa da apprendere".

Successivamente Guggenheim ha fatto riferimento sulla difficoltà nel ricreare nel breve periodo un evento così grande come lo è stato Crisi sulle Terre Infinite, citando anche il film campione d'incassi Avengers: Endgame:

"Guarda, io non sopporto i paragaoni con Endgame, perché non è un cosa giusta da fare. Noi stiamo lavorando con il budget del catering di Endgame. L'unica cosa su cui tutto il team è d'accordo è che non saremo così grandi l'anno prossimo. Si stava parlando di un ritorno alle radici dei nostri crossover, e lascerò alle persone l'interpretazione di questa frase".

Per ulteriori approfondimenti sul grande evento crossover, vi lasciamo alla nostra recensione di Crisi sulle Terre Infinite.