Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di The Terror? Qualche anticipazione.

La celebre serie The Terror abbandonerà i ghiacci e il gelo del Circolo polare artico, così come l'epoca, spostandosi nel periodo della seconda guerra mondiale e andando sempre più all'interno dell'animo umano.

The Terror torna, forse con qualche sorpresa o forse più terrificante di prima? Il panorama della TV via cavo è in continua evoluzione, stanno cambiando anche le possibilità riguardo a quello che le reti possono ottenere, in particolare in base ai protocolli di censura. Ecco che canali e piattaforme hanno il consenso per andare oltre una sorta di horror già esistente, sperimentando sempre di più. AMC può definirsi in testa nel discorso, basti pensare a The Walking Dead, The Preacher e Fear the Walking Dead che fanno della rete una casa per storie di genere che si spingono al limite. L'anno scorso, la rete ha consegnato la prima stagione di The Terror, protagonisti marinai rimasti intrappolati nel Circolo polare artico senza speranze di salvataggio.

La star della seconda stagione, George Takei, rivela qualche novità su ciò che possiamo aspettarci dallo show che debutterà il 12 agosto su AMC. "Dopo il bombardamento di Pearl Harbor, tutti i giapponesi-americani sono stati arrestati e incarcerati, senza accuse, senza processo", ha dichiarato George Takei su Entertainment Weekly. "Esiste la vecchia forma letteraria giapponese chiamata Kaidan, i così detti racconti dei fantasmi, che si fonde con questa esperienza dei giapponesi-americani. Le persone che sono state imprigionate erano spaventate, vivevano una situazione di continuo stress e continua tensione, alcuni matrimoni si sono sciolti, qualcuno ha perso la ragione, altri hanno fatto riferimento alla storia di yuri (spiriti) e obake (fantasmi) che possiedono le persone".

La serie antologica sta spostando l'ambientazione della spedizione navale del XIX secolo, ispirata al romanzo di Dan Simmons, in un campo di concentramento giapponese all'indomani dell'attacco a Pearl Harbor. La storia ha un significato personale per Takei, che è stato in un campo da bambino. "Mi ricordo questi soldati con le baionette e i loro fucili che hanno bussato alla nostra porta. Quando mio padre ha risposto, siamo stati letteralmente cacciati dalla nostra casa sotto minaccia", ha ammesso l'attore. "Mia madre è nata a Sacramento, mio ​​padre era un francescano e mio fratello e mia sorella sono nati a Los Angeles. Eppure, avevamo questi lineamenti. Semplicemente perché sembravamo le persone che hanno bombardato Pearl Harbor siamo stati messi in questi campi di prigionia per la durata della guerra".

La prima stagione della serie aveva un doppio antagonista, una duplice minaccia: una esterna, caratterizzata da una mostruosa creatura delle nevi che non risparmiava davvero nessuno, e una più interiore: l'oscurità presente nel cuore di uomini che sono spinti al limite. Takei ha l'impressione che questa prossima stagione abbia riflessioni dirette sull'attuale clima politico. "Quando Donald Trump ha fatto l'affermazione, - Avremo un divieto per i musulmani che entrano in questo Paese - credo che sia la stessa cosa che è successa alla mia famiglia durante la seconda guerra mondiale".