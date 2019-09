Cosa aspettarsi dalla sesta stagione di Fear the Walking Dead? Ne parla lo showrunner

E' da poco andato in onda negli Stati Uniti il finale della quinta stagione di Fear the Walking Dead, e lo showrunner Andrew Chambliss ha colto l'occasione per svelare alcuni dettagli sui nuovi episodi in arrivo (potenzialmente) nel 2020.

"La cosa più eccitante della stagione 6 è il fatto che tutti si siano separati e abbiamo già sentito Ginny fare riferimento ai tanti insediamenti che ha sotto il suo controllo" ha detto Chambliss durante una recente intervista con Entertainment Weekly. "E' come se concedesse questi insediamenti in franchising, entra e risolve le cose e poi ne prende il contro. Ciò significa che vedremo molti luoghi diversi, molti sapori diversi, e avremo l'opportunità di esplorare a fondo i nostri personaggi."

Nei nuovi episodi vedremo anche le reazioni individuali dei personaggi alle azioni di Virginia sul finale della quinta stagione. "Come sapete, li abbiamo visiti lottare per separarsi, mentre li guardavamo combattere per tornare insieme" ha proseguito lo showrunner. "Scopriremo se alcune persone accetteranno o meno la filosofia di Ginny, o se proveranno a rispettare le parole che ha pronunciato Morgan con il walkie. Stiamo davvero provando a gettare le basi per un tipo differente di narrazione rispetto a quanto abbiamo fatto in precedenza."

In attesa di sapere la data di uscita ufficiale della sesta stagione vi rimandiamo a tutto quello che sappiamo su Fear The Walking Dead 6 e alle novità sul secondo spin-off di The Walking Dead.