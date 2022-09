Su cosa si basa Gli anelli del potere? Le vere origini dello show del Signore degli Anelli

Su cosa si basa Gli anelli del potere? E' una domanda alla quale i fan più esperti del mondo de Il signore degli anelli potrebbero saper rispondere, ma la serie tv Prime Video sta attirando anche tantissimi neofiti che stanno scoprendo solo ora la Terra di Mezzo e i suoi luoghi magici.

Per questo, su Everyeye cerchiamo di fornirvi la risposta più precisa possibile: Gli anelli del potere non è basato su alcun romanzo di JRR Tolkien, e per certi versi racconta una storia originale, ma lo fa nei margini stabiliti dall'accordo di Amazon sui diritti de Il signore degli anelli e Lo Hobbit, pagati dalla società di Jeff Bezos la bellezza di 250 milioni di dollari.

La storia di Gli anelli del potere è liberamente tratta dalle Appendici scritte da JRR Tolkien per quei due volumi, dunque in un certo senso si nutre di tutte le informazioni fornite 'tra le righe' dal padre della saga. Le appendici de Il signore degli anelli sono parti integranti del romanzo scritte personalmente da JRR Tolkien durante la stesura del libro principale, con alcune sezioni aggiunte successivamente da suo figlio Christopher Tolkien a partire dalle lettere e dagli scritti lasciata dall'autore. Tuttavia le Appendici de Il signore degli anelli contengono pochi riferimenti alla Seconda Era, il periodo in cui è ambientata la serie Gli anelli del potere, che invece viene trattata più approfonditamente in opere quali Il Silmarillion, Racconti Incompiuti e in alcuni dei dodici volumi di The History of Middle-Earth, scritti sui quali Amazon non ha i diritti.

Ecco perché Gli anelli del potere può essere considerato un adattamento 'libero', ambientato migliaia di anni prima rispetto agli eventi de Il signore degli anelli. Tuttavia inserire il termine 'libero' tra virgolette è d'obbligo, in quanto il processo di scrittura delle sceneggiature degli episodi è stato quanto mai incatenato: dato che, come detto, Amazon possiede 'solo' i diritti su Il signore degli anelli e Lo Hobbit, gli scrittori hanno dovuto identificare tutti i riferimenti alla Seconda Era contenuti nelle Appendici di quei libri e creare a partire da quelli una storia che collegasse i vari passaggi, attingendo anche ad capitoli e canzoni contenute tra le pagine de Il signore degli anelli e Lo Hobbit. Inoltre, la Tolkien Estate poteva porre il veto a qualsiasi cambiamento rispetto alla storia pensata da Prime Video, specialmente se qualcosa in particolare avesse contraddetto ciò che Tolkien aveva scritto nelle altre opere che gli autori della serie non potevano sfruttare.

Per rendere un po' più equilibrato questo tiro alla fune, comunque, gli sceneggiatori de Gli anelli del potere sono stati liberi di aggiungere personaggi o dettagli a propria discrezione, sempre entro i confini della Tolkien Estate, e hanno anche lavorato con la proprietà e gli esperti della tradizione di Tolkien per assicurarsi che la loro storia fosse in tutto e per tutto "tolkieniana".

Per altre letture, scoprite quanto durerà Gli anelli del potere, tra prossimi episodi e nuove stagioni. La serie è un'esclusiva Prime Video, con una nuova puntata pubblicata ogni venerdì.