Su cosa si basa Riverdale? Tutto ciò che un novizio deve sapere

Siete pronti ad approcciarvi a Riverdale ma non sapete come fare? Volete scoprire qualcosa in più della serie, di come è nata e di cosa racconta? Allora state pronti perché vi facciamo un piccolo manuale per principianti.

Tutto nasce dai fumetti della Archie Comics, casa editrice specializzatasi poi nei prodotti per adolescenti che nel 1941 inizia a pubblicare negli Stati Uniti le avventure di Archie Andrews. La Archie Comics tra l'altro è la stessa che pubblica le avventure a fumetti di Sonic e che ha creato il personaggio della strega Sabrina.

Ma allora perché Riverdale? È il nome della cittadina immaginaria in cui, nei fumetti, si svolgono le avventure di Archie e di tutti i suoi amici. Solo che le differenze tra prodotto cartaceo e serie tv sono parecchie, soprattutto per quanto riguarda il mood.

Riverdale infatti è un prodotto decisamente più dark e cupo rispetto alla sua controparte cartacea, trattando di omicidi, tematiche adolescenziali più adulte e un'idea che la avvicina più a prodotti come Pretty Little Liars. La cittadina infatti, apparentemente perfetta, fa da sfondo alle avventure dei quattro amici protagonisti, che devono risolvere un mistero stagione dopo stagione. C'è comunque stato un fumetto che spingeva di più su questo lato, cioè Afterlife with Archie, che ha dato qualche ispirazione alla serie tv.

Riverdale al momento conta di 7 stagioni, con la settima che appunto dovrebbe chiudere l'avventura di un prodotto che ha saputo ritagliarsi una sua nicchia all'interno dei teen drama con tinte più mature. Se per caso siete in pari qua c'è anche il trailer sugli ultimi episodi di Riverdale.

Tra l'altro, Le terrificanti avventure di Sabrina è ambientato nello stesso universo di Riverdale, e sebbene non ci sia stato un vero e proprio crossover le due serie si sono scambiate personaggi e riferimenti nel corso del tempo. E se per caso vi manca Le terrificanti avventure di Sabrina ecco a voi 8 show da guardare.

