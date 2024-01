Cosa ci fanno insieme Berlino e Albano? Nel video di Netflix si parla di 'felicità'

Per promuovere Berlino, il prequel/spin-off de La Casa di Carta con protagonista Pedro Alonso, Netflix ha condiviso sul suo canale Youtube un video molto particolare.

Due amici seduti ad un tavolo, con tanto di brocca di vino e panino, raccontano che cosa sia per loro la felicità: si tratta di Pedro Alonso e Albano Carrisi. Un incontro certamente non casuale, visto che nella serie targata Netflix vediamo Pedro Alonso e Tristán Ulloa duettare proprio sulle note di “Felicità” di Albano e Romina. “È stato un momento indimenticabile per me”, ha commentato il cantante pugliese.

Pedro Alonso e Albano si sono incontrati lo scorso dicembre, quando l'intero cast di Berlino si è riunito a Roma per promuovere la serie targata Netflix. In questo spassoso video, il cantante e l’attore regalano al pubblico numerosi aneddoti sul loro passato e sulla loro carriera.

"Qual è il pranzo o l’evento più strano a cui hai partecipato?", chiede Alonso a Carrisi. “Nella città di Erfurt, Germania dell’Est. Nell’anno ’87. Mangiavamo tutti i giorni crauti e würstel. Avevo voglia di preparare una spaghettata!”, ha risposto Albano, sfoggiando uno spagnolo impeccabile.

Oltre ai momenti divertenti, nel video c’è spazio anche per una riflessione di Pedro Alonso sul mestiere di attore: “Sai bene che la nostra professione non è sempre facile. Ho vissuto momenti duri. Continuare ad essere attivo, professionalmente, mi sembra un miracolo”.

L’interprete di Berlino ha poi proseguito, raccontando quale sia stato uno dei momenti più felici della sua vita: “Visto che siamo a Roma, ho vissuto un momento unico e memorabile quando sono entrato nella Fontana di Trevi. Amavo La Dolce Vita, è come un’immagine mitica del cinema. Ammiravo molto Marcello Mastroianni e improvvisamente essere dentro la Fontana di Trevi era come un colpo di magia assoluto!”.

Mentre vi chiediamo che cosa ne pensate di questa strana coppia, vi lasciamo alla nostra recensione di Berlino.