Cosa beve Ciro? I retroscena dell'urina nel bicchiere in Gomorra

Marco D’Amore e Fortunato Cerlino, i relativi attori di Ciro Di Marzio e Don Pietro Savastano nella serie Gomorra, hanno voluto raccontare i retroscena inerenti alla celebre scena della prima stagione in cui Pietro obbliga Ciro a bere urina da un bicchiere per dimostrare la sua lealtà.

La scena prendeva spunto da un episodio realmente accaduto ma nella puntata in questione osserviamo Don Pietro esortare Ciro a bere la sua urina da un bicchiere con la celebre frase: "Bevilo! Tutto! Famme capi’ se me pozz’ fida’ e te!”.

Ciro accetta, ma comprende che la sua fedeltà ai Savastano può essere messa in discussione in qualunque momento e deve stare attento. Durante un'intervista a Radio Deejay, Fortunato Cerlino ha spiegato:

"Ovviamente c’erano dei trucchi che non sveleremo, però è stata dura. Quando sai delle cose di questi camorristi poi le devi fare, far bere la tua pipì a qualcuno… devo dire che ho dovuto lavorarci su a lungo per rendere davvero credibile quella scena. C'è voluto anche un gran lavoro da parte di Marco che ha dovuto fare finta di berla immedesimandosi nel personaggio e cercando di rendere le circostanze, almeno nella sua mente, il più reali possibile. Quella tra l’altro è una cosa reale, Roberto la racconta in Gomorra: è una cosa realmente accaduta.”

Effettivamente il cronista Simone Di Meo, durante un'intervista a Panorama, raccontò questa stessa scena:

"Ogni tanto io e Roberto Saviano ci sentiamo e ci vediamo. In una delle nostre conversazioni gli racconto quel che la mia fonte mi ha confidato e cioè che il boss Cosimo Di Lauro avrebbe allungato un bicchiere con dell’urina ad un killer di un clan rivale, dopo averlo incontrato in ospedale. E lo avrebbe invitato a bere come prova di fedeltà.”

