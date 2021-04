Cosa bevono in How I Met Your Mother? I segreti del MacLaren's Pub

In How I Met Your Mother i protagonisti sono soliti passare il loro tempo libero al MacLaren's Pub teatro di innumerevoli gag e momenti esilaranti. Ted, Robin, Lily, Marshall e Barney trascorrono una quantità incredibile di tempo all'interno del pub creando dei ricordi incredibili e bevendo molti drink e bevande alcoliche.

Innanzitutto, il MacLaren's è ispirato ad un bar al 240 West 55th Street a New York City chiamato McGee's e prende il nome dall'assistente di Carter Bays, Carl MacLaren, che era anche il nome dell’'omonimo barista nella serie.



La birra bevuta dai nostri protagonisti ha un marchio particolare: "Famous Alexander's", che prende il nome da una delle produttrici, Missy Alexander, e ovviamente il marchio non è reale. Vi ricordate quando Ted si è svegliato con un anans sul comodino? Era reduce da una sbronza che si era procurato bevendo cinque “Red Dragon", una bevanda speciale che "ricorda il sangue" creata dal barista Carl.

Barney ordina un vodka cranberry per una ragazza nel dodicesimo episodio della prima stagione, mentre lui è solito bere uno scotch senza marchio.

Nel ventesimo episodio dell’ottava stagione possiamo dare una rapida sbirciata alla carta dei coktail e vediamo il The Robin Scherbatsky e i suoi ingredienti: Coconut Rum, Cranberry Juice, Vanilla Vodka, Strawberry Creme Liqueur, Schnapps, zucchero e Ciliegia al maraschino.

Inoltre poco più sotto troviamo il The Shaun Wheeler e The Colclasure, potete dare un’occhiata nell’immagine in calce alla notizia.

Il Glen McKenna è il marchio di whisky scozzese spesso ordinato dai personaggi dello spettacolo che però non è reale e prende il nome da Chris McKenna, uno scrittore e produttore che aveva lavorato con Carter Bays e Craig Thomas in American Dad! e ha contribuito a una trama per Barney.



L'idea di McKenna consisteva in una nuova tattica per rimorchiare le ragazze usata da Barney ovviamente, in questa trama, il biondo si veste come un vecchio, si avvicina a una bella donna in un bar e le dice che è un viaggiatore del tempo dal futuro che è tornato per dirle che se lei non va a letto con il suo io più giovane, potrebbe minacciare la sopravvivenza dell'umanità. Poi Barney se ne va e si toglie il travestimento e quando torna al bar, la donna praticamente si getta ai suoi piedi.



"Abbiamo pensato che fosse divertente, come praticamente tutto quello che Chris propone", ha detto Bays a Slate, "quindi l'abbiamo usato. In quello stesso episodio, c'era un punto della trama che coinvolgeva una bottiglia di scotch molto costosa. In omaggio a Chris e al suo contributo di scrittura molto divertente e non pagato allo spettacolo, abbiamo chiamato così il whisky. Inoltre, penso che i marchi falsi aggiungano ricchezza all'universo di una serie. Se qualcuno sta bevendo Glen McKenna, sai che programma stai guardando."



Ed effettivamente Bays non ha torto, scoprite come fu nascosto il pancione di due attrici in How I Met Your Mother e perché l'ottava stagione poteva essere l'ultima di How I Met Your Mother.