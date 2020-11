Cosa è il Black Mirror? Ecco perché la serie si chiama così

Black Mirror è una serie antologica di 5 stagioni che ha mostrato una realtà distopica dove il progresso tecnologico inizia a prendere connotazioni negative. Nonostante i pareri siano molto contrastanti sulle ultime due stagioni, resta comunque una serie innovativa e apprezzata.

Vi abbiamo parlato del fatto che non sia sicura la realizzazione di una sesta stagione di Black Mirror, ma oggi vi parliamo del significato intrinseco del titolo. Insomma, cosa si intende esattamente con il termine Black Mirror?

Black Mirror è esattamente lo schermo nero del cellulare, del computer o di qualsiasi device dotato di display, quando è spento o non lo si sta usando. Tale curiosità venne rivelata inizialmente dallo stesso creatore della serie Charlie Brooker, in un'intervista al The Guardian:

"Qualsiasi TV, LCD, iPhone, iPad, se lo si fissa sembra uno specchio nero, e c'è qualcosa di freddo e orribile in questo. Era un titolo così appropriato per lo spettacolo!".

Metaforicamente, lo specchio nero è ciò che abbiamo di fronte dopo che la tecnologia smette di funzionare. È il vuoto in cui vediamo la nostra persona, deformata di nero, escludendo la luce della nostra razionalità. È il lato oscuro del progresso, in una metafora di grande successo. Ma è pur sempre uno specchio: perché, in fondo, la tecnologia siamo noi.

Siamo gli unici responsabili del suo uso improprio, del modo in cui utilizziamo gli strumenti e i luoghi del nostro vivere 2.0. È quindi un invito a non sentirsi lontani dai pericoli mostrati in ogni puntata. È un avvertimento utile: siamo partecipi a pieno titolo di ciò che vediamo, e dobbiamo considerarlo qualcosa di più di un semplice episodio di fantascienza distopica. Le minacce legate al nostro futuro sono nelle nostre mani, siamo noi che dovremmo fare qualcosa per evitare che accadano. Black Mirror, dal titolo, intende semplicemente ribadire il suo messaggio di avvertimento, ricordandoci in ogni episodio che è meglio non considerare quello che vediamo come semplice intrattenimento televisivo.

Per esempio, sapevate che alcune tecnologie osservate nelle puntate di Black Mirror sono presenti anche nella realtà? Una di queste è il cane robot osservato nell'episodio Metalhead.