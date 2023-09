Cosa dicono i fan sui social del debutto tv di Kim Kardashian in American Horror Story

American Horror Story è stato travolto da polemiche per commenti transfobici sul set da parte di Emma Roberts. Ma c’è una co-star al suo debutto nella serie che sta conquistando il pubblico, ed è Kim Kardashian.

La star dei social media, già apparsa in diverse serie televisive, ha ottenuto un ruolo centrale nella nuova stagione di American Horror Story, dal nome “Delicate”. Le reazioni sui social da parte dei fan non si sono fatte attendere, e sembrano tutt’altro che negative.

“Mi piace come tutti stiano dicendo “Kim non è stata così male come mi aspettavo che fosse” non stavate nemmeno dando una possibilità alla ragazza e già eravate in modalità haters! Siamo solo al primo episodio e già le state dietro, come dovreste fare tutti! Penso che mi comporterò da STAN in questa AHS: Delicate Season!” Ha scritto un utente sul social X.

Qualcuno poi si è concentrato su una particolare scena della serie in cui la star si esprime con un linguaggio un po’ colorito: “Date a Kim Kardashian un premio immediatamente”, “Probabilmente sta recitando frasi che ha davvero detto nel corso della sua vita reale come Kim Kardashian”, “Fermi tutti perché Kim Kardashian sta letteralmente divorando il suo ruolo”.

Se la star dei social ha conquistato il cuore degli spettatori insieme alla collega Emma Roberts, sarete stupiti di scoprire che anche Margot Robbie ha fatto un provino per American Horror Story, purtroppo fallito. E voi state guardando American Horror Story: Delicate? Se sì, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.