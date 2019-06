Cosa c'è da aspettarsi da Veronica Mars? Come sarà nel revival?

Veronica Mars è a un bivio. All’inizio della quarta stagione della serie, in onda su Hulu dal 26 luglio, l’investigatrice interpretata da Kristen Bell vive e lavora ancora nella sua città, Neptune. La serie riprende infatti dopo gli eventi del film datato 2014.

Veronica è tornata a lavorare al fianco del padre Keith Mars (Enrico Colantoni), sta ancora con Logan (Jason Dohring), ma la sua vita è un po’ ferma. “È una donna che cerca di capire cosa vuole dal resto della sua vita, che deve prendere decisioni molto diverse rispetto a quando aveva sedici anni” ha dichiarato Kristen Bell a Vanity Fair. “Vede il mondo in maniera differente, è un po’ più disincantata rispetto alle serie precedenti.”

Come molte persone della sua età, quindi, Veronica attraversa dei fisiologici dolori di crescita. L’attrice aveva recentemente anticipato a E! che la quarta stagione potrebbe dar luogo a qualche polemica. “Lasciatemelo dire, sarà una stagione controversa” aveva detto. “Accadranno cose per le quali il pubblico proverà emozioni e sentimenti forti. Forse mi converrà stare lontana da Internet quando la serie andrà in onda.”

La nuova serie, la cui produzione è partita lo scorso novembre, è composta da otto episodi. Dal primo luglio, come parte dell’accordo tra Warner Bros e Hulu, saranno disponibili per lo streaming anche le tre stagioni originali e il film del 2014.

Secondo la sinossi ufficiale, la trama prende le mosse dopo l’uccisione di alcuni partecipanti allo spring break di Neptune. La Mars Investigation è ingaggiata dai genitori di una delle vittime per trovare l’assassino del figlio, e Veronica dovrà destreggiarsi anche tra l’élite cittadina che desidera porre fine alla trasgressiva festa, e una working class interessata a non perdere il flusso di denaro indotto dall’evento.

Fanno parte del cast di Veronica Mars anche Jason Dohring (Logan), Percy Daggs III, David Starzyk e Mary McDonnell. Anche Enrico Colantoni, Chris Lowell, Tina Majorino e Ryan Hansen hanno recitato nella serie originale.

Guarda il trailer di Veronica Mars.