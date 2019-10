Cosa c'è dietro il colpo di scena che apre Grey's Anatomy 16

Dopo il primo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy e l' importante avvenimento che coinvolge la dottoressa Amelia Shepard (Caterina Scorsone), per comprendere meglio la portata del colpo di scena e la reazione della dottoressa può essere utile tornare al primo spin-off della serie, Private Practice.

Molti spettatori, infatti, potrebbero non capire i motivi della reazione così intensa di Amelia alla notizia di essere incinta. Nella quinta stagione dello spin-off, Amelia ricade nella tossicodipendenza e si innamora di un collega con il suo stesso problema, Ryan. Dopo l'intervento di Addison (Kate Walsh) e di altri colleghi, i due accettano di provare a disintossicarsi, dopo un ultimo eccesso.

Purtroppo, però, quella notte le cose vanno male e Ryan è stroncato da un'overdose. Amelia, qualche settimana dopo, scopre di essere incinta: non solo dovrà affrontare la gravidanza senza l'uomo che ama, ma scoprirà anche che il bambino, a causa di una grave malformazione, sarebbe morto poco dopo la nascita.

Nell'episodio che apre la sedicesima stagione di Grey's Anatomy, Amelia racconta questa storia a Link (Chirs Carmack), il futuro padre del bambino, ma allo spettatore vengono risparmiati i dettagli più traumatici. Gli spettatori di vecchia data della serie, in ogni caso, hanno visto Amelia raccontare una versione più completa della storia a Owen (Kevin McKidd) un paio di stagioni fa, ma se non hanno visto anche Private Practice non l'hanno vista affrontare in prima persona quel momento straziante.

