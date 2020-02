Cosa ne sarà dei figli di Rick Grimes dopo l'addio di Michonne a The Walking Dead?

Come annunciato in precedenza dalla stessa Danai Gurira, Michonne lascerà The Walking Dead nelle prossime puntate. È arrivato dunque il momento di chiedersi cosa succederà ai suoi due figli, Judith e RJ.

Già, perché di fatto l'abbandono di Michonne alla serie è già iniziato a partire dalla puntata intitolata The World Before, nella quale si congedava da Judith affidandola alle cure di Luke, Scott, Dianne e Marco, e raccomandandole di prestare ascolto allo zio Daryl. Dopodiché abbiamo visto Michonne partire verso un'isola con Virgil, per aiutarlo a ricongiungersi con la sua famiglia ed ottenere in cambio delle armi preziose, utili per contrastare la minaccia di Alpha. È scontato che qualcosa andrà storto durante la missione e in molti pensano che la valorosa guerriera non farà mai più ritorno dai figli, anche se delle ipotesi sostengono che Michonne ricomparirà in TWD World Beyond.

Con la scomparsa di Rick e con l'abbandono di Michonne, Judith e RJ diventeranno quindi orfani. Sebbene la figlia adottiva Judith abbia dato prova di un notevole coraggio e di abilità letali, sicure eredità del padre e del fratello, c'è da dire che RJ è ancora molto piccolo e potrebbe andare incontro a non pochi problemi in un mondo pieno di famelici non morti. A prendersi cura di lui ci saranno Daryl e Carol (se sopravviveranno alla difficile situazione in cui si trovano all'alba della midseason premiere), ma anche Aaron, già padre adottivo di Gracie, e Rosita, appena diventata mamma, potrebbero dare una mano.

La showrunner Angela Kang aveva già avuto modo di rilasciare delle dichiarazioni in merito al futuro dei due bambini: "Beh, sapete... la cosa straordinaria di una comunità apocalittica è che si tratta davvero di un villaggio. Ci sono moltissime persone che vogliono bene a Judith e a RJ. Michonne li ama molto... ci saranno diverse storie riguardo a ciò che succederà in seguito".

Senza dubbio saranno in molti a poter garantire un'adeguata protezione ai due fratellastri, ma la minaccia di Alpha incomberà anche su di loro. Non resta che aspettare il 23 febbraio per la seconda metà della decima stagione. Intanto potete rinfrescarvi la memoria con il video recap di TWD 10.