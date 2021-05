Cosa guardare dopo aver visto Breaking Bad? 5 serie per colmare il vuoto

Breaking Bad è una delle pochissime serie a essere piaciuta praticamente a tutti gli spettatori. Questo da solo la dice lunga sulla qualità delle sue cinque stagioni. È stato avvincente fin dall'inizio, facendo prestare attenzione a ogni piccolo dettaglio e linea di dialogo.

Da quando questo incredibile spettacolo è giunto al termine, i fan hanno cercato altri spettacoli per colmare il vuoto lasciato nei loro cuori. Ecco, quindi, 5 show che dovete assolutamente vedere.

Better Call Saul

Può sembrare una scelta ovvia, ma Better Call Saul è ben oltre il semplice spinoff. Non solo abbiamo il ritorno dell'astuto avvocato Saul Goodman nel ruolo del protagonista, ma lo spettacolo presenta altri personaggi memorabili di Breaking Bad come Tuco Salamanca, Mike Ehrmantraut e il gelido cattivo Gus Fring. Better Call Saul, essendo realizzato dagli stessi autori di Breaking Bad, presenta uno stile visivo e narrativo alla celebre serie principe, ma il protagonista è un oppresso avvocato che diviene un antieroe pronto a immergersi nel mondo criminale del New Mexico. Il tutto è accompagnato da un umorismo bizzarro classico del personaggio di Goodman.

The Wire

Questo famoso dramma della HBO riprende la maggior parte dei punti chiave narrativi di Breaking Bad, a parte forse la sua sfumatura comica. Mostra una complessità della società molto matura e ha una sfilza di antieroi oppressi. Allo stesso modo, The Wire mostra anche i pericoli di forze come la ricchezza, il potere e la droga nella loro capacità di corrompere e portare alla violenza e al caos. Ogni stagione si concentra su una premessa e un'ambientazione diversi, passando da un'istituzione e un set di personaggi all'altro.

Sons Of Anarchy

La vita di un criminale è solitamente piena di drammi e follia, che tende a rendere avvincente la TV. Questo è il caso di Sons of Anarchy, un dramma criminale che fa perno su trame crude e oscure per fornire molti momenti al limite della legalità. Se lo spettacolo sembra autentico nella sua natura, è in parte dovuto al contributo di David Labrava, un vero ex membro degli Oakland Hells Angels. Come Better Call Saul è stato per Breaking Bad, questo famoso spettacolo poliziesco ha anche generato il suo spin-off, Mayans M.C. del 2018 che si avvicina alla cultura messicano-americana.

I Soprano

È difficile parlare di drammi d'azione televisivi senza parlare di questo iconico spettacolo. Questa serie è rinomata da molti per la sua produzione di qualità, la scrittura sfumata e le trame emozionalmente avvincenti, tratti che i fan di Breaking Bad apprezzeranno senza dubbio. Anche se si è concluso in maniera piuttosto "brusca" a metà 2007, I Soprano contiene 6 stagioni ricche di dettagli. Tra gli altri, seguiamo il mafioso Tony Soprano mentre cerca di bilanciare la sua impresa criminale con la vita familiare. Insomma, sembra un enorme film mafioso in forma TV, ed è uno di quelli che i fan di Breaking Bad non dovrebbero perdere.

Fargo

Questa continuazione del film cult Fargo enfatizza un angolo più oscuro e violento del dramma televisivo. Tuttavia, come accade spesso per un progetto dei fratelli Coen, conserva anche un bel po' di quell'umorismo secco e oscuro mentre seguiamo la sfilza di antieroi bizzarri e spesso travagliati. Come suggerisce in qualche modo il nome Fargo, vediamo una serie di intense e uniche avventure criminali, corruzione e insabbiamenti tra i lugubri e freddi meandri del Minnesota e del Nord Dakota. Le memorabili esibizioni di alcuni grandi nomi della recitazione, come Billy Bob Thornton, Colin Hanks e persino lo stesso Bob Odenkirk di Breaking Bad, contribuiscono a dare vita a questo dramma avvincente e cupo.

Vi lasciamo con un altro aneddoto legato al numero di puntate di Breaking Bad e al suo simbolismo e al curioso record mondiale che detiene Aaron Paul.