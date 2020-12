Cosa guardare a Natale: ecco la programmazione di Rai e Mediaset

Questo sarà un Natale sicuramente diverso e visto che non ci potranno essere quelle infinite tavolate, sarà la tv a farci compagnia nel corso di queste feste: ecco quindi la programmazione dal 24 al 26 dei principali canali Rai e Mediaset.

24 Dicembre

Su Rai 1 alle 21.30 andrà in onda il film Heidi e subito dopo uno speciale natalizio dedicato a Papa Francesco. Su Canale 5, in prima serata, il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, che vedrà la partecipazione di molti artisti tra Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Nek, Tosca, Ron e Renato Zero, per raccogliere fondi per far fronte concretamente all’emergenza sociale ed educativa provocata dalla pandemia del COVID-19. Su Italia 1 come da tradizione ci sarà Una poltrona per due, Mentre su Rai 3, la 44esima Edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, con la conduzione di Melissa Greta Marchetto.

25 Dicembre

Il giorno di Natale alle 20.35 su Rai1, l'esclusivo live show de Il Volo. Il trio di giovani tenori che ha conquistato il mondo. Su Rai3, invece una speciale puntata natalizia di Qui e adesso, dal teatro Sistina di Roma con Massimo Ranieri e tanti tanti ospiti. Su Canale 5, il film con Massimo Boldi Natale da chef. Mentre su Rete 4 ci sarà la messa in onda di Via col vento. Completa la programmazione del 25 UP&Down – Un Natale Normale, il programma condotto da Paolo Ruffini su Italia 1 che ci farà conoscere talentuosi attori con la sindrome di Down.

