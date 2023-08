Cosa ci ha insegnato Bojack Horseman? Spiegazione del finale della serie

Bojack Horseman è sempre stata una serie non facile da capire. Sempre in bilico tra la rinascita e il pessimismo più spinto, il protagonista nell'ultima stagione sembra trovare una risoluzione in quello che, per molti, potrebbe essere una nuova rinascita o, finalmente, una presa di coscienza.

Mentre si comincia a parlare di un possibile revival di Bojack Horseman, non si può far altro che riparlare del dolce-amaro finale della serie che ha lasciato molti con una sensazione di incompiuto che, per costituzione, fa parte del personaggio. Bojack è un nichilista, senza speranza e che raramente riesce a vedere della vera positività nella propria vita finendo, inevitabilmente, per auto-sabotarsi. La sua storia non è altro che una lezione per tutti coloro che affrontano la vita con lo stesso atteggiamento e spirito.

La linea narrativa principale dell'ultima stagione di Bojack Horseman, vede il protagonista intento ad insegnare all'università convinto di aver trovato la sua stabilità. Il passato, però, continua a tormentarlo nelle vesti del caso di Sarah Lynn, uccisa dalla droga letale di Bojack e da lui non soccorsa. Questo lo porterà ad ammettere le colpe pubblicamente e a tentare nuovamente di ricostruire la sua immagine. Il tentativo deleterio lo porterà nuovamente a rifugiarsi nell'alcool e a essere protagonista di una esperienza di pre-morte. Avrà, inoltre, la possibilità di salutare Diane un'ultima volta prima che lei si ricostruisca una vita. La storia di Bojack mette al centro le difficoltà, le colpe, il maschilismo e le dipendenze rivoltando lo stereotipo classico che vedrebbe i protagonisti come vittime. Bojack è carnefice di se stesso e sembra finalmente capirlo.

Se vi va di scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione della sesta stagione di Bojack Horseman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!