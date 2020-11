A cosa si ispira Suburra? Tutto sui fatti di cronaca originali

Con grande rammarico, abbiamo scoperto che Suburra 4 non si farà, e che la terza stagione da poco uscita della serie con Alessandro Borghi è stata quella conclusiva. Per approfondire meglio ciò a cui abbiamo assistito, abbiamo dedicato diversi FAQ al prodotto italiano originale Netflix, come tutte le morti scioccanti del finale di Suburra.

Abbiamo anche approfondito alcuni personaggi dello show, come per esempio a chi è ispirata la figura di Samurai in Suburra. Oggi, invece, torneremo alle origini della serie, raccontandovi com'è nata e quali sono state le sue ispirazioni, "narrative" e "reali".

Partiamo da un fatto che forse non tutti conosceranno: Suburra è ispirata all'omonimo romanzo firmato da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini del 2013, diventato un best seller. A sua volta, tuttavia, il romanzo ha attinto da alcune vicende di cronaca che hanno riempito le pagine dei quotidiani, avvenute nella fattispecie a Roma in un lasso di tempo durato decenni.

L'ispirazione principale della serie è quella che viene chiamata Mafia Capitale, un'organizzazione a stampo mafioso attiva nella città laziale e la cui esistenza è stata rilevata tramite un'inchiesta del 2 dicembre 2014, chiamata "Mondo di Mezzo". Tale operazione ha portato all'arresto di 37 persone (di cui 29 erano già in carcere), per una serie di reati tra cui usura, estorsione e riciclaggio.

Mafia Capitale deve le sue origini a diverse associazioni mafiose come la Banda della Magliana, attiva a Roma negli anni '80 del secolo scorso, e da altre associazioni a delinquere minori. Quella del "Mondo di Mezzo" è una teoria utilizzata da uno dei principali attori dietro a Mafia Capitale, ovvero Massimo Carminati, che ha definito il loro mondo a metà tra quello dei vivi e quello dei morti. La struttura dell'associazione era a "reticolo", con diverse persone operative in vari "settori" al cui centro si trovava la figura di Carminati.

Oltre al ramo "criminale", le operazioni di Mafia Capitale sono avvenute anche nel ramo della Pubblica Amministrazione, gestendo operazioni nel settore burocratico e addirittura in quello politico-amministrativo della capitale, fino ad arrivare al finanziamento di campagne elettorali.

Il processo, non ancora concluso (si è in attesa dell'Appello-bis), ha portato all'incarcerazione della maggior parte degli imputati.

