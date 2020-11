A cosa è ispirato Gomorra la Serie? Ripercorriamo le vere storie

Ormai è notizia risaputa, anche se dolorosa: la quinta stagione di Gomorra sarà l'ultima della serie, e quindi dovremo dire addio alle vicende che ci hanno appassionato di Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano. E se abbiamo visto un Salvatore Esposito nostalgico dal set di Gomorra 5, l'attesa per scoprire come si concluderà la serie è alle stelle.

E mentre aspettiamo di vedere le ultime puntate dello show, una delle domande più rimbalzate sul web riguardano le origini della serie: com'è nata Gomorra? Qual è stata la sua ispirazione? Oggi faremo chiarezza con questo approfondimento dedicato.

La serie TV è un libero adattamento dell'omonimo best seller firmato da Roberto Saviano, il quale ha ispirato anche il film di Gomorra. Il libro, come la serie TV, è un intenso dramma criminale che esplora la malavita napoletana, e nella fattispecie diverse vicende legate alla camorra. Se il libro si presentava più come un romanzo d'inchiesta, volto quindi a esplorare le vicende legate alla criminalità organizzata, lo show televisivo si presenta come un'introspezione dei personaggi protagonisti delle storie, e sul loro rapporto sia con gli altri membri criminali, sia con le loro famiglie.

Ma qual è l'ispirazione reale del franchise? Il principale evento reale cui gira attorno la serie è la famosa faida di Scampia, avvenuta tra il 2004 e il 2005, e che ha portato a una serie di morti e di guerre tra famiglie sanguinose, avendo mietuto diverse decine di vittime. La famiglia Savastano, di gran lunga tra le protagoniste della serie, ha avuto come ispirazione la famiglia-clan dei Di Lauro, la cui storia criminale a Napoli è lunga e ha riempito le pagine della cronaca nera. Paolo Di Lauro (che nella serie liberamente ispira il personaggio di Pietro Savastano), è ai tempi uno dei boss della malavita più importanti e di fama internazionale, gestendo un traffico smisurato di droghe e stupefacenti. Dopo il tradimento da parte di Raffaele Amato, intenzionato a eliminare il boss e poter comandare nella città partenopea, nascerà il conflitto che porterà a oltre una settantina di morti. Nella serie, il "ruolo" di Amato era stato affidato al personaggio di Salvatore Conte (interpretato da Marco Palvetti). La storia della serie prosegue, a seguito della "scissione" tra clan, esattamente come avvenuto durante la famosa faida.

