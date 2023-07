A cosa è ispirato Mare Fuori? La vera storia dietro la fiction

Anche se alcuni prodotti di fiction non sono completamente basati su storie vere ci sono spesso elementi ripresi dalla realtà. È il caso di Mare Fuori, la serie Rai che ha conquistato una larghissima parte di pubblico italiano: scopriamo assieme su cosa di basa.

Intanto quello del carcere minorile è un problema che interessa tutta Italia, problema che la serie ha fatto venire a galla in maniera preponderante. Il carcere in cui si svolgono le vicende di Mare Fuori è fittizio, ma è ispirato al vero penitenziario minorile di Nisida, in provincia di Napoli.

È proprio da quel carcere che nasce l'idea per Cristiana Farina, ideatrice della serie. Era andata a visitarlo addirittura una ventina di anni fa, rendendosi conto che era proprio una realtà sconosciuta ai più.

Il personaggio di Naditza, interpretata da Valentina Romani, è basato su una ragazza realmente esistente, sempre stando a Cristiana Farina. Cioè una zingara che lei ha conosciuto che entrava e usciva dal carcere proprio a causa del suo rifiuto per i matrimoni combinati.

La cronaca è poi ovviamente (e purtroppo) fonte di ispirazione per una serie come Mare Fuori, che cerca di riportare storie che si leggono sui giornali adattandole e romanzandole in funzione della serialità televisiva e di un prodotto scritto per la televisione.

Cristiana Farina aveva anche commentato che nel carcere reale i ragazzi hanno meno libertà rispetto a quello di Mare Fuori, ma che comunque la serie rispecchia abbastanza fedelmente quello che accade in queste realtà italiane.

E voi le conoscevate queste ispirazioni? Sapete quanto guadagnano gli attori di Mare Fuori? E, soprattutto, quando uscirà la quarta stagione di Mare Fuori? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.