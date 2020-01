Cosa fa Kunal Nayyar di The Big Bang Theory circondato da scatoloni?

Kunal Nayyar, l'attore che per ben dodici stagioni della sitcom The Big Bang Theory ha interpretato il personaggio di Rajesh Koothrappali, ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da una frase che fa riferimento al suo immediato futuro.

Nayyar è tornato su Instagram soltanto pochi mesi fa, dopo che per un lungo periodo aveva deciso di restare lontano dal mondo dei social network. Anche questa volta l'attore è stato protagonista di un post intriso di messaggi positivi verso il futuro, confermando il suo periodo di tranquillità interiore.

All'interno dell'immagine - che trovate in calce all'articolo - si può notare Nayyar posizionato di spalle al centro della stanza di un appartamento, con intorno a lui numerosi scatoloni. La foto è anche accompagnata dal commento 'Vado avanti senza trepidazione e paura. Perché lo so che ogni giorno, in qualsiasi parte del mondo, qualunque cosa stia facendo, posso chiudere gli occhi e avere sempre accesso alla felicità. Dopo la fine di Big Bang è stato un periodo bello e riposante. Ora è tornato il momento di fare ciò che amo di più..'

Con quell'ultima frase l'attore è forse in procinto di annunciare un nuovo progetto? La storica serie ideata da Chuck Llore e Bill Prady si è conclusa lo scorso maggio e di recente alcuni fan sembrano aver fatto luce su uno dei misteri di The Big Bang Theory.