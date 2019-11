Cos'è successo a Lucius Fox? A raccontarlo il sesto episodio di Batwoman

Le anticipazioni della 1x06 di Batwoman avevano promesso di svelare il destino di Lucius Fox, brillante scienziato nonché fonte inesauribile di gadget per Bruce Wayne: perché a comparire nello show è solo suo figlio Luke? Dov'è adesso? L'episodio "I'll Be Judge, I'll Be Jury" solleverà il velo del mistero, ma attenzione agli spoiler!

La puntata andata in onda il 10 novembre su The CW inizia con l'assassinio dell'Assistente Procuratore Distrettuale Stanton, caso per risolvere il quale la polizia coinvolgerà direttamente Batwoman/ Kate Kane. L'eroina sarà coinvolta anche emotivamente nelle indagini, poiché diversi anni prima fu proprio Stanton ad arrestare l'assassino di Lucius Fox.

Ebbene sì, il motivo per cui non abbiamo ancora visto il fidato inventore è proprio questo: già sapevamo che Lucius fosse deceduto prima dell'inizio della serie targata The CW, ciò che ci era ignoto erano invece le circostanze della sua morte. Lo stesso Lucas racconta di aver perso il padre la notte in cui ha ricevuto il diploma, mentre era intento a festeggiare l'ammissione al prestigioso college ingegneristico del MIT: uscito di casa per comprare del ghiaccio, appena finito in casa, Lucius non fa più ritorno.

Camrus Johnson, attore ed interprete di Luke Fox, commenta così la perdita vissuta dal suo personaggio: "Nella versione a fumetti Luke condivideva molti dettagli del suo lavoro con suo padre e spesso si confrontavano sulle rispettive esperienze. Credo che sarà molto interessante vedere cosa sarà in grado di fare adesso che Lucius non c'è più. [...] In ogni versione di Fox, dalle serie animate a quella di Morgan Freeman, c'è sempre qualche dettaglio che le rende simili e adesso anche Luke entrerà nel cerchio dei Fox. Sono sicuro che avrà più energia e più grinta dei sui predecessori perché si trova nella scomoda posizione di dover prender il posto di Lucius dietro il computer, ruolo cui non è abituato, ma cui sono certo saprà far fronte."

Tell Me The Truth, il settimo episodio di Batwoman, andrà i onda il 17 novembre su The CW.