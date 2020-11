Cosa dice Marshall in italiano? Ecco una scena esilarante di How I Met Your Mother

Dopo aver scoperto i nuovi impegni del cast di How I Met Your Mother, ricordiamo uno dei momenti più divertenti della serie di successo nel quale abbiamo visto Marshall impegnarsi a parlare in italiano.

Il ventunesimo episodio dell'ottava stagione, intitolato "Destinazione Roma", ci presenta la coppia interpretata da Alyson Hannigan e Jason Segel discutere riguardo una proposta fatta da George Van Smoot a Lily: seguirlo a Roma per un anno di lavoro. Marshall sembra subito entusiasta di questa proposta, anche perché può finalmente sfoggiare la sua conoscenza dell'italiano, studiato mentre frequentava l'università.

In una scena diventata famosa, possiamo vedere Marshall, vestito in stile Padrino, mentre mostra la sua abilità con l'italiano: in realtà Lily si accorge che il marito non fa altro che ripetere le stesse parole, cambiando solo l'inflessione e la posizione delle stesse. Ecco cosa ha detto, anche se la frase non ha alcun senso: "Andiamo fratello, non Mastroianni tutti i funions", in calce alla notizia potete rivedere la scena, presente su YouTube. Alla fine dell'episodio, Lily accetta la proposta, decidendo di trasferirsi a Roma.

Se cercate altre curiosità sullo show, vi segnaliamo che l'autore ha messo in vendita l'appartamento di How I Met Your Mother, mentre i fan sono ancora infuriati con Stella per la fine del suo rapporto con Ted.