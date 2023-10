Cosa farà Mike Flanagan dopo La caduta della Casa degli Usher? Addio Netflix

Ormai Mike Flanagan è uno degli autori contemporanei migliori per quanto riguarda l'horror. Le sue serie tv su Netflix hanno conquistato pubblico e critica, ma una volta finito l'ultimo prodotto dove andrà il regista e sceneggiatore?

Anche l'ultima serie di Mike Flanagan ha già raccolto applausi dalla critica (qua la nostra recensione di La caduta della casa degli Usher) confermando ancora una volta il connubio perfetto tra l'autore e Netflix. Però Flanagan abbandonerà Netflix per passare a Prime Video, cambiando casacca con un accordo che lo porterà a creare contenuti per la piattaforma streaming di Amazon.

La caduta della casa degli Usher sarà quindi l'ultimo progetto di Mike Flanagan per Netflix, pronto a imbarcarsi in una nuova avventura su Prime Video. Ma il progetto più chiacchierato dell'autore, cioè La torre nera, tratta da Stephen King, non ha ancora una "casa" in streaming.

Mike Flanagan aveva infatti detto che i diritti per una serie tv sono in mano sua e del suo partner creativo Trevor Macy, diritti esclusi dal deal con Netflix (visto che sapeva che avrebbe cambiato piattaforma) ma al momento in cui vi scriviamo non inclusi in quello con Prime Video. Nulla vieta che la serie possa poi approdare lì visto il contratto tra il colosso dello streaming e Flanagan, ma per ora Flanagan sta lavorando a La torre nera in autonomia.

Mike Flanagan però tornerà anche al cinema, visto che sarà regista e sceneggiatore di La vita di Chuck, adattamento di uno dei racconti di Stephen King dell'antologia Se scorre il sangue. Il film dovrebbe avere come protagonisti Tom Hiddleston e Mark Hamill.

Continua quindi il rapporto strettissimo tra Mike Flanagan e Stephen King, in attesa di quello che vedremo firmato dall'autore su Prime Video.

E voi quanto state aspettando questi nuovi progetti? Che ne pensate dell'addio di Mike Flanagan a Netflix?