Cosa faceva prima Negan? La storia completa del villain di The Walking Dead

The Walking Dead sta per tornare con alcuni episodi bonus della decima stagione e uno di questi si intitolerà Here’s Negan e scaverà nel passato dell’ex villain dello show interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

È molto probabile che l'episodio includa flashback che mostrano Negan prima della sua introduzione nel finale della sesta stagione di The Walking Dead e soprattutto un approfondimento su sua moglie Lucille interpretata dalla moglie nella vita reale di Morgan, Hilarie Burton.



Il titolo di questo episodio deriva dall'omonimo fumetto che racconta la vita di Negan appena prima e durante i primi giorni dell'epidemia. Il fumetto è una storia di origine che ci fornisce diversi retroscena sulla sua vita. Non sappiamo se The Walking Dead di AMC adatterà l'intera storia nell'episodio, ma trarrà sicuramente ispirazione dal fumetto per i flashback sulla vita precedente di Negan che era un professore di educazione fisica prima dell’apocalisse.

La storia a fumetti inizia proprio quando a sua moglie, Lucille, viene diagnosticato un cancro. Il suo trattamento e la morte corrono parallelamente all'inizio dell'epidemia. Il giorno in cui muore coincide con il giorno in cui il mondo cade a pezzi.

Sua moglie si risveglia zombie ma Negan non riesce ad ucciderla, e chiede a un giovane adolescente che sta fuggendo dall'ospedale di farlo. Negan continua poi a viaggiare incontrando diverse persone che alla fine muoiono, prima di imbattersi in un gruppo che include anche Dwight e Sherry.



Quando successivamente hanno un incontro con un altro gruppo, tuttavia, Negan uccide il leader di quel gruppo con una mazza da baseball dopo aver appreso che permette lo stupro delle loro donne.

Negan quindi prende il comando e annuncia che ora sono tutti Salvatori che lo aiuteranno a proteggere questo nuovo mondo. Avvolge la sua mazza da baseball nel filo spinato preso da una recinzione vicina e la presenta come Lucille, spiegando come sua moglie lo proteggeva, e ora la mazza farà lo stesso.



Ciò che è accaduto dopo è storia: la guerra con Rick, la caduta dei Salvatori e la detenzione ad Alexandria passando per l'uccisione di Alpha, leader dei Sussurratori. La showrunner Angela Kang ha definito fantastici Morgan e Burton insieme e i fan non vedono l'ora di vedere la coppia della vita reale interagire sul piccolo schermo!



The Walking Dead tornerà a partire dall'1 marzo su FOX con i suoi episodi bonus.