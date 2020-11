Cosa sono i numeri di Lost? Riviviamo uno dei misteri della serie

I sei numeri giocati alla lotteria da Hugo Reyes in Lost sono uno dei misteri più grandi e affascinanti della serie. Subito dopo l’orso polare apparso nel pilot e il fumo nero, l'enigma più memorabile è forse la sequenza numerica 4, 8, 15, 16, 23, 42 che è apparsa più e più volte in luoghi apparentemente non correlati.

I più grandi fan dello show hanno setacciato ogni episodio per ritrovare questi numeri, e i risultati sono sorprendenti. Anche quando non pensi che i numeri siano in scena, potrebbero essere sullo sfondo.

La sequenza è stata trasmessa da una torre radio dell'isola, incisa sul lato della Botola, usata da Desmond Hume come codice per salvare il mondo e usata da Hurley per vincere alla lotteria, portandogli poi molta sfortuna.



Il vero significato dei numeri è ancora una questione dibattuta tra i fan, ma nella scelta dei candidati per assumere il ruolo di protettore dell'isola, Jacob ha utilizzato un faro speciale per osservare il mondo esterno. Una volta che i candidati furono portati sull'isola, fu assegnato loro un numero correlato al grado in cui era impostato il faro quando li spiò. I numeri rappresentano gli ultimi sei candidati: Locke, Hurley, Sawyer, Sayid, Jack e Sun o Jin.



Secondo una teoria un matematico di nome Enzo Valenzetti iniziò a lavorare a un metodo per prevedere la fine del mondo negli anni '60. L'equazione risultante ha utilizzato i numeri fondamentali 4, 8, 15, 16, 23, 42 e predice il numero esatto di anni e mesi prima che l'umanità si estingua.



La DHARMA Initiative è nata con l'intento di cambiare questi valori, evitando così l'apocalisse, e ogni area della loro ricerca sull'isola era orientata a questo scopo. La DHARMA ha trasmesso i numeri per annunciare che la formula non era ancora cambiata e che la fine del mondo era sempre vicina.



Quindi l'equazione di Valenzetti sembra una componente davvero significativa della storia di Lost, poiché non solo spiega l'esistenza della DHARMA Initiative, ma fornisce probabilmente un'origine più definitiva dei numeri che precedono i candidati finali di Jacob.



Nonostante sia rimasta ai margini della storia, l'equazione si adatta perfettamente al finale della serie. Enzo Valenzetti non rivela esattamente come prevede che il mondo finirà ma, nell'ultima stagione di Lost, Jacob suggerisce minacciosamente che la fuga dell'Uomo in Nero dall'isola avrà conseguenze catastrofiche per il mondo intero, sebbene anche lui sia vago circa la natura di questa minaccia.



Avrebbe senso che l'apocalisse predetta da Valenzetti fosse in realtà la potenziale fuga futura dell'Uomo in Nero dall'isola. Questo spiegherebbe perché i valori fondamentali dell'equazione e i candidati di Jacob condividono gli stessi numeri, perché ognuno di questi sei individui è stato un valore fondamentale per fermare l'Uomo in Nero.



Se tutto questo fosse vero, risponderebbe a molte domande, comunque l'ambiguità di Lost e tutti i misteri sollevati e non risolti è forse la ragione principale per cui i fan discutono ancora dello show a dieci anni dalla sua conclusione.



Lost è approdata su Amazon Prime Video quest'estate e inoltre i creatori hanno svelato che sapevano fin dall'inizio quale sarebbe stata l'ultima scena di Lost.