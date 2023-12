Di cosa parla Un amore? Il trailer della serie tv Sky e NOW svela la trama

Di cosa parla Un amore? La nuova serie tv di Sky e NOW con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti si è mostrata in queste ore con il primo trailer ufficiale, che svela anche la trama al centro del racconto.

Alessandro e Anna, poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine anni ‘90 e i due si innamorano subito, ma le loro vite sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto i due sono costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di rivedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna: il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Un amore è stata creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi, diretta da Francesco Lagi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi e Stefano Accorsi. Nel cast, oltre alle due amatissime star Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, anche Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna, oltre a Ottavia Piccolo (7 minuti, Tu la conosci Claudia?, La famiglia), che nella serie sarà Teresa, madre di Alessandro, e Alessandro Tedeschi che interpreta Guido, il marito di Anna.

Un amore uscirà a febbraio 2024. Per altre novità seriali in arrivo su Sky e NOW, scoprite The Regime con Kate Winslet.