Di cosa parla Berlino? Tutto sulla trama dello spin-off de La casa di carta

Di cosa parla Berlino? In queste ore Netflix ha svelato il trailer dello spin-off de La casa di carta, ecco tutto quello che dovete sapere sulla trama della nuova serie della popolare saga televisiva.

Secondo la trama ufficiale di Berlino fornita da Netflix, lo spin-off de La casa di carta segue la storia dell'iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso durante una delle sue rapine più incredibili. Nella storia, il personaggio di Berlino viene spinto a rivivere i suoi anni d’oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato e non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è dove inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una specie di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha rubato in passato.

Ricordiamo che gli otto episodi della serie, creata da Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Sky Rojo), sono scritti da Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva e Lorena G. Maldonado, e sono stati diretti da Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo) e Geoffrey Cowper (Day Release).

Per altri approfondimenti recuperate il teaser trailer di Berlino.